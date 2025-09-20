Связь с Зеленским, помощь СВО, ВНЖ на Украине: как живут актеры из «Сватов»

Последний, седьмой сезон сериала «Сваты» вышел в 2021 году, но зрители до сих пор о нем помнят и ждут продолжения. Российско-украинский проект стал не просто рейтинговым, а всенародно любимым, его артисты покорили сердца людей из двух стран. Как живут актеры сериала «Сваты» Олеся Железняк и Алексей Кирющенко — в материале NEWS.ru.

Чем занимался Кирющенко до «Сватов»

Алексей Кирющенко сыграл в пятом сезоне «Сватов» Кирилла Анатольевича Долдонова, или Кирюху, сельского мужика, который попадает в разные передряги. Кирющенко пришел в проект уже состоявшимся профессионалом, имея за плечами большой опыт работы в кино и в театре.

Алексей Адольфович родился 3 августа 1964 года в Харькове в семье чиновника. После школы он окончил Днепропетровское театральное училище и уехал в Москву, где учился в Щукинском театральном училище. Кирющенко снимался в кино, работал актером в театре имени Вахтангова, режиссером в Театре на Таганке, в театре имени Рубена Симонова и театре «Содружество актеров Таганки», был художественным руководителем театра Комедии. В 2004 году Кирющенко заявил о себе как режиссер, приняв участие в проекте СТС «Моя прекрасная няня».

Как Кирющенко благодаря Зеленскому получил ВНЖ на Украине

После «Сватов» Кирющенко в 2015 году снялся в сериале «Слуга народа», в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. В тот же период Алексей получил вид на жительство на Украине, актер пояснил, что он ему обходим, так как он много там работает.

В 2020 году Кирющенко курировал украинский телеканал «Дом/Дім», на который из бюджета было выделено 257 миллионов долларов (6,5 миллиарда гривен), писал «АиФ». В 2023 году актер стал совладельцем украинской компании «Эл-Энерго», после этого фирме стали доставаться большие контракты на поставку электроэнергии от коммунальных предприятий и госструктур.

Что Кирющенко говорил о Зеленском и коллегах из РФ

В январе 2025 года Алексей Кирющенко появился на премьере фильма «Когда ты выйдешь замуж?» в одном из киевских кинотеатров и дал большое интервью украинскому изданию.

Кирющенко заявил, что уже пять лет является гражданином Украины, он отказался от российского паспорта накануне СВО. В интервью актер заявил, что всегда называл Москву филиалом Киева, а в российском театральном вузе его «воспитывали евреи и украинцы». По словам Кирющенко, с 2012 года он больше жил на Украине, чем в РФ.

Алексей Кирющенко Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер рассказал, что его сын — «офицер ГУР, большой патриот Украины», одна из трех его дочерей живет в России и работает в филиале иностранной компании, две младшие обосновались на Украине.

Кирющенко комплиментарно высказался о Зеленском, он назвал его «человеком эпохи Возрождения». Актер назвал коллегу из РФ Сергея Жигунова, с которым он работал на сериальном проекте «Моя прекрасная няня», очень сложным человеком, который может воткнуть нож в спину, и сказал, что все его проекты терпят крах.

Актер признался, что не общается с друзьями и тем более с коллегами из России, он упомянул в интервью актеров из сериала «Сваты» и перечислил тех, с кем до сих пор поддерживает отношения из сериала «Слуга народа».

Какое кино снимает Кирющенко

Кирющенко ответил на провокационный вопрос журналиста: почему он вошел в состав компаний, одна из которых занимается дронами, другая — энергетикой и получает госконтракты.

«А почему Ди Каприо открывает рестораны, а Пьер Ришар занимается вином? Ну устали люди, переключаются на что-то другое», — парировал Кирющенко.

Актер и режиссер рассказал о своих творческих свершениях. В марте 2024 года на Украине вышел фильм «Раша, гудбай», снятый им и студией «Квартал 95». По сюжету главная героиня Рита, звезда телевидения ДНР, во время вымышленного рейда на Горловку случайно попадает в украинский город Ужгород. Женщина с сыном пытается вырваться в Россию, но вместо этого приезжает в Киев, вспоминает украинский язык и остается на Украине.

Что известно о политической позиции Железняк

Актриса Олеся Железняк впервые появилась в четвертом сезоне сериала «Сваты». По сюжету ее героиня — сварливая хозяйка гостиницы в Крыму, в которую влюбляется Митяй (роль исполнил Николай Добрынин), сосед и кум главного персонажа Ивана Будько, которого заслали в отель на разведку. К концу сезона они становятся мужем и женой, потом у пары появляются дети.

Олеся Железняк Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Железняк никогда не скрывала, что поддерживает СВО на Украине. Она отмечала, что находится в долгу перед «нашими ребятами». «Мне кажется, что мы должны быть вместе. Я не знаю, как это должно быть оформлено, у всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения, мне кажется, мы должны быть вместе. Мы — одно, потому что культура у нас общая», — говорила Железняк о единстве с украинцами.

По словам актрисы, из-за ее позиции многие родные, живущие на Украине, от нее отвернулись. «Брат мой двоюродный Саша, с которым мы сейчас не общаемся, одурманен и считает, что одурманена я. Его папа дошел до Берлина, вся его грудь была в орденах. <…> Саша не слышит. А сейчас мы и не говорим даже», — призналась актриса.

В 2023 году Железняк рассказала, что лишилась главной роли в фильме из-за своей позиции. Она уточнила, что коллега отказался сниматься с ней.

Чем сейчас занимается Железняк

Железняк продолжает работать в театре «Ленком» и сниматься в кино. Она выходит на сцену в спектаклях «Поминальная молитва», «Доходное место», «Женитьба» и «Последний поезд». В 2025 году с ее участием вышли сериал «Первокурсницы-2», фильм «Один хороший день», семейная драма «Один хороший день», сериал «Орлинская. Нити Мойры». В производстве на данный момент находится пять проектов с участием Железняк.

Народный артист России Александр Лазарев рассказывал, что Железняк состоит в так называемой фронтовой бригаде. По его словам, она вместе с коллегами из «Ленкома» ездит в части к военнослужащим.

Вместе с мужем актером Спартаком Сумченко Желязняк воспитывает четверых детей. По ее словам, ей легко совмещать работу и материнство.

Читайте также:

Кто похоронил сериал «Сваты»? При чем тут Зеленский, что сказал Добронравов

Мошенничество на 600 млн. Вернут ли Газманову деньги, кого еще обманывали

Петросян на рыбалке, Волочкова без одежды: как звезды проводят бабье лето