Теперь вы больше никогда не будете заказывать суши на дом!

Чтобы приготовить эти ленивые роллы, отварите 200 г круглого риса для суши до мягкости и заправьте его столовой ложкой рисового уксуса. Возьмите большой прямоугольный противень и застелите его листом нори. Равномерно распределите рис по всему листу, оставив с одного края около 3 см пустыми. На центр риса выложите начинку: тонко нарезанное филе слабосоленого лосося, полоски свежего огурца и немного сливочного сыра. Аккуратно, с помощью коврика или просто руками, сверните плотный рулет, начиная с края, покрытого рисом. У вас должен получиться большой рулет-колбаска. Разрежьте его на 6–8 порционных кусков и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 10 минут. Тем временем смешайте для соуса 2 ст. л. майонеза, 1 ст. л. соуса унаги и немного тобико. Через 10 минут достаньте роллы, полейте соусом и посыпьте тертым сыром моцарелла. Верните в духовку еще на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте сразу же, пока они нежные и обжигающе вкусные.

