07 ноября 2025 в 17:02

Татарский пирог зур бэлиш за час: максимум вкуса при минимуме движений

Для приготовления вам понадобится 500 г говядины, 800 г картофеля и 250 г репчатого лука. Основу для заливного теста составят 1 куриное яйцо, 5 столовых ложек майонеза, 4 столовые ложки муки, 50 мл молока и 1 чайная ложка разрыхлителя. Также подготовьте 1 чайную ложку растительного масла для смазывания формы, соль и перец по вашему вкусу. Мякоть говядины, картофель и репчатый лук необходимо нарезать аккуратными мелкими кубиками, после чего смешать их, приправив солью и перцем. Этой ароматной массой нужно заполнить сковороду, слегка смазанную растительным маслом.

Секрет пирога кроется в невероятно простом заливном тесте. Для его приготовления достаточно соединить в глубокой миске куриное яйцо, майонез, пшеничную муку, немного молока и щепотку разрыхлителя, не забыв слегка посолить смесь. Однородным тестом необходимо залить начинку, равномерно распределив его по всей поверхности.

Далее будущий шедевр отправляется в духовой шкаф, заранее разогретый до нужной температуры. Время приготовления составляет от одного до полутора часов, пока пирог не покроется румяной золотистой корочкой. Подавать это великолепие следует непременно горячим, чтобы в полной мере оценить сочность начинки и нежность простого теста.

Ранее мы рассказывали о том, что приготовить из тыквы кроме каши.

