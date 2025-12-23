Необычный винегрет для гурманов: сочетание, которое вас удивит

Идея для новогоднего стола, где винегрет играет роль яркой закуски. Отваривают и нарезают кубиками свеклу, морковь и картофель (по 2 шт.). К овощам добавляют 100 г слабосоленой копченой форели, нарезанной ломтиками, и половинку авокадо кубиком. Секрет — в цитрусовой заправке. Смешивают три столовые ложки оливкового масла, чайную ложку цедры апельсина, его же свежевыжатый сок (1 ст. л.) и щепотку белого перца. Салат заправляют, не перемешивая слишком сильно, чтобы авокадо и рыба не потеряли форму. Подают, выложив горкой и посыпав кунжутом.

