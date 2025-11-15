Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 08:10

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 ноября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 15 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 64 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«25 — над территорией Рязанской области, 17 — над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Тамбовской области, 5 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Саратовской области, 2 — над территорией Липецкой области, 1 — над территорией Тульской области, 1 — над территорией Самарской области, 1 БПЛА — над территорией Республики Татарстан», — сказано в сообщении Минобороны.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

