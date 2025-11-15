«Заходили по лесополосе»: бойцы взяли опорный пункт БПЛА под Запорожьем ВС РФ ликвидировали операторов дронов ВСУ у села Новое в Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил России захватили опорный пункт БПЛА ВСУ в Запорожской области и ликвидировали трех операторов дронов, заявил РИА Новости боец с позывным Ямач. По его словам, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток» во время освобождения населенного пункта Новое.

Заходили по лесополосе, была команда взять опорный пункт БПЛА. При зачистке ликвидировали трех операторов, — подчеркнул собеседник агентства.

Ямач добавил, что в украинском опорнике российские бойцы обнаружили компьютеры, ноутбуки и другую технику. Все оборудование было уничтожено, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что пять украинских военнослужащих из 57-й отдельной мотопехотной бригады сдались в плен бойцам ВС РФ в Харьковской области. По информации источника, украинцы находились на боевых позициях без ротации с весны и в итоге решили добровольно сложить оружие.

До этого стало известно, что используемый на передовой FPV-дрон «Бумеранг» установил рекорд по дальности применения. Беспилотник поразил объект украинской армии на расстоянии 57 километров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.