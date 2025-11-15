Счет заблокирован по 115-ФЗ: что делать, как вывести деньги

В последнее время российские банки стали активнее блокировать счета клиентов. Эти меры связаны с исполнением закона № 115-ФЗ, обязывающего финансовые организации выявлять подозрительные операции и приостанавливать такие платежи. В крайних случаях применяется полное ограничение доступа к счету или дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО). О том, что делать, когда счет уже заблокировали, и как вывести замороженные деньги, — в материале NEWS.ru.

В чем суть «антиотмывочного» закона

Суть закона 115-ФЗ — это борьба с отмыванием денег, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.

Если говорить простыми словами, этот закон делает банки, платежные системы и другие финансовые организации «первой линией обороны» против преступных финансов.

Ранее 115-ФЗ больше связывали с деятельностью предпринимателей и предприятий. Однако сегодня в стоп-лист все чаще попадают рядовые держатели банковских карт, переводя небольшие суммы денег себе на другой счет или другим клиентам банков.

Почему банки могут заблокировать счет

Причины блокировки могут быть разными: это и проблемы, связанные с налогами, и попадание в базу дропов, и подозрения банка по «антиотмывочному» закону. Столкнуться с блокировкой карты могут лица, которые пользуются пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.

При этом даже законопослушные граждане могут случайно оказаться вовлеченными в мошенническую схему или по незнанию вызвать у банка лишние подозрения.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, блокировка счетов банками в рамках исполнения Федерального закона № 115-ФЗ — это мера, направленная на защиту интересов граждан, общества и государства. Он пояснил, что действие этого закона распространяется на широкий круг финансовых организаций, а не только на банки. В их число входят, в частности, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые компании и МФО, ломбарды и операторы связи, организаторы азартных игр и операторы по приему платежей, организации федеральной почтовой связи.

Обязательному контролю подлежат операции, сумма которых равна или превышает 1 млн рублей (либо эквивалент в иностранной валюте) и которые подпадают под критерии, установленные законом.

Балынин уточняет, что блокировка также может быть связана с наличием какой-либо нетипичной ситуации: большое число поступлений от разных отправителей; транзитный характер счета; наличие партнера, например, в списке Росфинмониторинга; резкое изменение стиля проводимых операций.

Что делать, чтобы счет разблокировали

Для начала необходимо выяснить причины блокировки карты, советует сертифицированный AML-юрист и управляющий партнер ЮРЛ Групп Семен Николаев. Это можно сделать, обратившись в банк, который инициировал блокировку карты.

«Исходя из моей практики, рекомендую это делать посредством обращения непосредственно в банк с письменным обращением, так банк будет вынужден предоставить вам в свою очередь письменный ответ», — говорит собеседник NEWS.ru. При дальнейших разбирательствах, в том числе в суде, у вас будет весомый аргумент о вашей добросовестности, добавляет он.

Если после ваших объяснений банк все равно не снимает ограничения по карте, тогда стоит обращаться в Банк России — опять же письменно, рекомендует Николаев. В случае отказа Регулятора, следует обжаловать действия банка в суде. «Ваш успех в суде будет зависеть от тщательности проработки вашей процессуальной позиции и от профессионализма вашего представителя», — указывает юрист.

Любая блокировка, осуществляемая банком, связана исключительно с тем, чтобы предотвратить незаконные действия, обращает внимание Балынин. Поэтому если все законно, то переживать не стоит — все ограничения будут сняты после обращения в банк, обнадеживает эксперт.

Как же обезопасить себя законопослушному россиянину? Универсальных формул здесь нет, каждый случай блокировки по-своему уникален, считает заместитель председателя правления банка «Финам» Александр Непорожний. «Нужно четко и полно отвечать на запросы банка, которые позволят подтвердить законность совершения операций», — рассказывает он.

Как вывести деньги с заблокированного счета

Самый простой способ вывести деньги — это перевести их на свой счет после закрытия заблокированного счета, объясняет Николаев. Для этого необходимо прийти в отделение банка, написать заявление на закрытие и указать в нем реквизиты в другом банке, куда вам перевести деньги.

Тем не менее эксперт не рекомендует этого делать. «Когда деньги придут на карту в другом банке, там будет отметка, что деньги переведены по закрытию счета, это уже будет признаком повышенного вашего AML-риска (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию доходов. — NEWS.ru), и, как следствие, ваш рейтинг в AML-системах другого банка также будет ухудшен», — предупреждает юрист.

При острой необходимости использовать заблокированные средства клиент может попросить банк не накладывать ограничение, говорит Николаев. Однако окончательное решение остается за кредитной организацией, которая вправе отказать в такой просьбе.

Юрист при этом обращает внимание на планы Центробанка создать для граждан систему, аналогичную «Знай своего клиента». В ее рамках у каждого человека может появиться персональный рейтинг надежности, похожий на цветовые зоны светофора: зеленая (низкий риск), желтая (средний риск) и красная (высокий риск). Вот почему уже сейчас желательно ответственнее подходить к своим финансовым операциям и заранее минимизировать любые факторы, которые могут быть расценены как подозрительные.

Балынин указывает, что снятие средств при действующей блокировке невозможно хотя бы по той причине, что цель блокировки — предотвратить возможные незаконные действия. Поэтому если транзакция будет признана легальной, ограничения снимут, и доступ к деньгам восстановят, добавляет он.

