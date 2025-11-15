Огневой котел для ВСУ и разгром базы: успехи ВС РФ к утру 15 ноября

Российские военнослужащие методично ликвидируют бойцов ВСУ в районе Северска ДНР, постепенно сужая кольцо окружения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он охарактеризовал текущую операцию как планомерное сжатие огневого котла. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 15 ноября?

ВС РФ сжимают ВСУ в огневой котел под Северском

«Касаемо населенного пункта Северска, то та украинская группировка, которая оказалась в огневом кармане <…>, планомерно уничтожается. Небольшими темпами, но постоянно, на регулярной основе наши военнослужащие сжимают горловину котла», — сказано в сообщении.

По словам специалиста, украинские формирования оказались в «огневом котле» в районе Звановки. ВС РФ, согласно плану, уничтожают подразделения ВСУ на регулярной основе, отметил Марочко.

Российские БПЛА уничтожили сложенные на земле БПЛА ВСУ

Операторы беспилотных систем группировки войск «Днепр» успешно уничтожили украинские дроны на Запорожском направлении, сообщил техник мотострелкового полка с позывным Сахар. Он добавил, что военная техника противника была обезврежена на земле, где ее легкомысленно разложили бойцы ВСУ.

«За счет того, что повышаем емкость аккумуляторов, мощность передатчиков и чувствительность приемников, удалось улетать на гораздо большее расстояние. Это дает возможность застать врага врасплох и нанести ему решающее поражение», — сказано в сообщении.

Военный отметил, что в ходе одного из разведывательных вылетов российский беспилотник преодолел расстояние около 20 километров, где обнаружил позиции запуска вражеских БПЛА. Модернизация оборудования позволила значительно увеличить эффективность применения беспилотных летательных аппаратов, добавил Сахар.

ВС России поразили украинскую базу спецназа

ВС РФ нанесли точечный удар по базе бойцов ВСУ, прошедших подготовку в европейских странах, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, российские подразделения поразили тренировочный лагерь в Белой Церкви и системы противовоздушной обороны в Киевской области.

«Из пораженных объектов. <…> В районе Борисполя удар пришелся по базе элитного спецназа — добровольцев, прошедших длительную подготовку в Британии и Германии», — сказано в сообщении.

Военэксперт раскрыл перспективы ВС РФ после освобождения Орестополя

Российские Вооруженные силы после успешного освобождения населенного пункта Орестополь готовы начать боевые действия за Великомихайловку, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, украинская сторона сосредоточила в этом районе Днепропетровской области значительные силы.

Эксперт отметил, что взятие Орестополя продемонстрировало высокий уровень подготовки и мастерства российских солдат. После этого достижения подразделения вышли к естественной водной преграде, где противник оборудовал основные оборонительные рубежи.

