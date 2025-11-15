Тайник с деньгами, свидетели, версии: новые детали в деле Усольцевых

Правоохранительные органы обнаружили 600 тыс. рублей в автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Что об этом известно, сколько свидетелей по делу опросили, какие версии пропажи озвучены?

Находка в машине

Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски, рассказали в силовых структурах.

«Под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тыс. рублей», — сообщили в органах.

В региональном СУ СКР прокомментировали обнаруженные в тайнике автомобиля 600 тыс. рублей.

«По словам родственников, Сергей Усольцев часто оставлял деньги в машине, так что в этом нет ничего подозрительного. Сейчас по делу проводятся допросы лиц, находившихся в окрестностях поселка в интересующие следствие даты», — сообщили в ведомстве.

Опытный турист, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт заявил, что семья Усольцевых оставила в машине деньги, потому что планировала вернуться. По его словам, брать крупную сумму в лес было бы «не очень разумно».

«Наверное, для обеспеченных людей хранить наличные в автомобиле — нормально. Это может говорить о том, что они рассчитывали быстро вернуться. Планировали в тот же день сесть и поехать дальше», — подчеркнул Тайганавт.

Три версии пропажи

Тела Усольцевых до сих пор не обнаружили, так как их могли съесть животные и обглодать до костей, заявил судмедэксперт, полковник медицинской службы в запасе Александр Аулов. Также, по его словам, тела погибших могло засыпать снегом и оттают они только к весне. В качестве третьего варианта он предложил версию, что Усольцевы и вовсе не погибли, а куда-то ушли.

«Тут может быть несколько вариантов. Либо их укрыло где-то снегом, они замерзли, но к весне оттают. Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию. Третий вариант — они не погибли и куда-то ушли», — рассказал Аулов.

Свидетели

По делу об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае допросили более 60 свидетелей, сообщило региональное управление СК РФ. Речь идет о родственниках, близком круге общения пропавших и тех, кто живет в окрестностях поселка.

«Допрашивают иных лиц, которым может быть известно об их исчезновении», — говорится в сообщении.

Когда Усольцевых могут признать умершими

В соответствии со статьей 45 Гражданского Кодекса РФ, суд может объявить человека умершим в том случае, если по месту жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, сообщил NEWS.ru адвокат Александр Карабанов. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших жизни или дающих основание предполагать его гибель в результате несчастного случая, то срок сокращается до шести месяцев, уточнил он.

«Днем смерти человека, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его скончавшимся. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели», — рассказал Карабанов.

