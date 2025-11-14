Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше

ВСУ атаковали беспилотниками Саратов, истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии, синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве и Петербурге в январе, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о ночной атаке БПЛА на Саратов?

Украинская армия ударила по Саратову БПЛА, заявил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На места прилетов оперативно прибыли городские экстренные службы.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все оперативные службы», — подчеркнул глава региона.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 14 ноября силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 200 украинских дронов. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, также БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в Минобороны.

Так, 66 дронов удалось ликвидировать над территорией Краснодарского края, 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над территорией Крыма. Еще восемь БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской.

Три БПЛА были сбиты над территорией Тамбовской области, два — над территорией Брянской области, и по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Кроме того, 59 украинских дронов силы ПВО ликвидировали над Черным морем.

В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск оказались повреждены резервуар и причал «Черномортранснефти». Как отметил мэр города Андрей Кравченко, фрагменты БПЛА также затронули нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Нефтеналивной терминал перевалочного комплекса «Шесхарис» Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

«Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал „Черномортранснефти“, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе „Шесхарис“», — уточнил он.

Кроме того, повреждено одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три члена экипажа корабля, их госпитализировали. Всего в ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица спецтехники.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов выразил мнение, что массированный налет дронов на город велся со стороны Черного моря. По его словам, установки с беспилотниками могли быть замаскированы на промышленных судах с нейтральным флагом.

«Удары по Новороссийску наносились со стороны нейтральных вод Черного моря, где могли проходить какие-то суда промыслового флота, даже необязательно под знаком Украины. Суда были под нейтральным флагом», — заявил Попов.

Генерал отметил, что украинские суда могли выйти из одесских портов по направлению Средиземноморья. По его мнению, ВСУ совершили атаку на Новороссийск с плавучих средств, чтобы не быть раскрытыми Вооруженными силами РФ.

Руководитель информационно-аналитического центра «Новые технологии» и главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов в свою очередь подчеркнул, что Киев резко увеличил масштабы атак беспилотников на российские регионы, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала в украинской энергетике. По его оценке, нынешний всплеск активности направлен на создание информационного фона, маскирующего внутренние проблемы Украины.

«Нынешний всплеск активности, как это неоднократно бывало ранее, на мой взгляд, может быть связан с попыткой „перебить“ существующий негативный информационный фон последних дней», — отметил Федутинов.

В Карелии разбился истребитель Су-30

Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, сообщили в Минобороны РФ. Трагедия произошла во время учебно-тренировочного полета.

Су-30 Фото: Нина Падалко/РИА Новости

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», — уточнили в ведомстве.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков отметил, что Су-30 упал в Прионежском районе. По его словам, ведется работа по установлению причин падения истребителя. На место ЧП прибыл председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

По сведениям источников, самолет рухнул в лесном массиве рядом с озером Лососинское. Неподалеку от места авиакатастрофы находится аэропорт. Летчиков на борту было двое, они погибли.

«Как стало известно, погибшие летчики — это наши ребята, военнослужащие 159-го авиационного истребительного полка. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Парфенчиков.

Он пообещал оказать всю необходимую поддержку семьям погибших. Также губернатор заявил, что никто из жителей Прионежского района Карелии в результате ЧП не пострадал.

Су-30 представляет собой двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный конструкторским бюро П. О. Сухого на базе учебно-боевого самолета Су-27УБ в конце 1980-х годов. Он оснащен двумя турбореактивными двигателями и мощной бортовой радиоэлектронной системой, поэтому способен подниматься на большую высоту.

Су-30 обладает большой дальностью полета и возможностью дозаправки в воздухе. Его максимальная скорость — 2450 км/ч. В разных модификациях, например Su-30SM, Su-30MKI и Su-30MKA, он эксплуатируется в России, Индии, Алжире и ряде других стран.

Россиян ждут лютые морозы в январе?

Температура воздуха в январе 2026 года будет держаться преимущественно ниже нулевой отметки, трескучих морозов не предвидится, рассказали синоптики. По их словам, дневные температуры ожидаются в диапазоне от –1 до –9 градусов, а ночные показатели составят от –5 до –12 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые холодные дни прогнозируются в середине месяца, примерно с 6 по 8 января, когда ночная температура может опуститься до –12 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы и составит около 744–751 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть преимущественно юго-западного направления со средней скоростью 3–4 м/с.

Что касается осадков, то январь обещает быть достаточно снежным. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что зимой средняя температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 2–3 градуса.

«Положительное отклонение от нормы по месяцам составит: в декабре — плюс 3 градуса, в январе — плюс 1 градус, в феврале — плюс 5 градусов, с общим количеством осадков, близким к норме, с незначительным ее превышением на 10%», — отметил метеоролог.

В Санкт-Петербурге январь может оказаться самым холодным месяцем грядущей зимы, но в целом достаточно типичным для климатической нормы региона. Средняя температура составит около –5 градусов, что соответствует многолетним значениям.

Ожидается, что дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до –4 градусов, а ночные будут опускаться до –11 градусов. При этом серьезных и продолжительных похолоданий ниже –15 градусов не прогнозируется. Атмосферное давление в Северной столице будет держаться в основном в пределах 755–762 миллиметров ртутного столба, а ветра ожидаются южного и юго-западного направлений.

Характерной чертой января станет повышенная влажность воздуха и влияние ветров с Финского залива, что создаст ощущение более сильного холода, чем показывают термометры. Что касается осадков, то, по прогнозам, месяц будет преимущественно пасмурным с обильными снегопадами. Количество ясных дней составит всего около трех суток за весь месяц.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь заявил, что предстоящая зима в стране будет холоднее предыдущей. Согласно наиболее вероятному сценарию, температура воздуха будет около и выше климатической нормы.

