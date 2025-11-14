«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября

Новые беспилотные летательные аппараты «Мангас», что в переводе с бурятского означает злой дух, демон или чудовище, стали применяться Вооруженными силами России в зоне специальной военной операции. Тем временем стало известно об освобождении ВС РФ восьми населенных пунктов за минувшую неделю. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 14 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

«Злые духи» пришли на помощь ВС России в зоне СВО

Как рассказал военкор Чингис Дамбиев, российская армия начала использовать новый тяжелый гексакоптер «Мангас» в зоне СВО. По его словам, дрон «реально спасает жизни» военных.

Военкор уточнил, что гексакоптеры уже совершили более 230 успешных боевых вылетов. Применение таких аппаратов помогает сократить риски при доставке грузов и эвакуации раненых в опасных районах, подчеркнул он. Первую предсерийную партию передадут в штурмовые подразделения группировки «Восток» ВС РФ, добавил Дамбиев.

В то же время военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что «Мангас» может эффективно минировать пути отхода подразделений Вооруженных сил Украины. По его словам, беспилотник способен нести несколько противотанковых мин в зависимости от своей грузоподъемности. Он отметил, что аппарат может использоваться не только для доставки грузов, медикаментов и боеприпасов, но и работать в режиме камикадзе.

Кнутов добавил, что в бурятской мифологии это имя носит многоголовое чудовище. Коптер имеет шесть лучей с двигателями, то есть чем-то напоминает как раз Мангаса. Также он подчеркнул, что возможности российских беспилотников расширяются.

Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО

В Министерстве обороны РФ сообщили, что населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области освобожден военнослужащими Вооруженных сил России. В заявлении указывается, что операцию провели подразделения группировки «Восток», которые продолжали продвижение в глубину обороны противника в течение прошедшей недели.

Одновременно с этим группировка войск «Центр» провела зачистку поселка Рог на территории Донецкой Народной Республики. В Минобороны добавили, что эта операция позволила ликвидировать присутствие украинских военных формирований в указанном районе.

В Минобороны добавили, что всего ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне спецоперации. Помимо вышеуказанных также упомянуты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.

Россиянин рассказал, как вместе с сыном отправился в зону СВО

Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала про россиянина, который отправился в зону СВО вместе с сыном — мужчины на службе уже полтора года. По словам бойцов, это решение было обоюдным.

Как рассказали мужчины, впервые с врагом они столкнулись под Красногоровкой. За все время службы отцу и сыну удалось поймать трех наемников в Новой Заре и ликвидировать группу из шести солдат ВСУ в Красноармейском районе Донецкой области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В феврале 2025 года старший из них спас тяжелораненого служащего, а его сын сбил вражеский дрон «Баба-яга», спас тем самым нескольких товарищей. По признанию отца, они с сыном действуют как единое целое. Именно их слаженность и взаимопонимание помогают им в борьбе с общим противником.

На Западе рассказали, как поражение Киева изменит Украину

Политолог Алекс Крайнер выразил уверенность, что после поражения в конфликте и смены политического руководства Украина начнет развиваться в партнерстве с Россией, Белоруссией и Китаем. По его оценке, страна, несмотря на разрушения, обладает значительным потенциалом для интеграции в многополярный мир и через 20–30 лет может стать важным элементом евразийского сотрудничества.

В США раскрыли один из главных инструментов наступления ВС России

Американское издание Military Watch Magazine сообщило, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют значимую роль в действиях российских сил на украинском театре военных действий. Так в журнале прокомментировали поставку «Солнцепеков» Вооруженным силам России, о которой сообщала госкорпорация «Ростех».

Российские «Кинжалы» стерли с лица земли объекты ВПК Украины

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающим их объектам энергетики. По данным ведомства, использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта

Командир штурмовой роты с позывным Снег рассказал, что подразделения ВС РФ завершили зачистку лесного массива восточнее улицы Сеньковской и улицы Приоскольной в Купянске. По его словам, украинские формирования отступают, а российские военнослужащие продолжают зачистку западной части города в районе реки Оскол.

