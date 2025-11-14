Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 11:59

Убитые БПЛА под Купянском пенсионеры прятались в подвале семь месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двое пенсионеров, убитые украинским беспилотником под Купянском в Харьковской области, на протяжении семи месяцев были вынуждены прятаться от обстрелов в подвале разрушенного дома, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, вместе с ними погибла собака. Мужчина в возрасте 87 лет и его 67-летний сосед погибли при попытке покинуть зону боевых действий.

Как уточнил канал, украинцы решились пойти в сторону российских позиций после того, как у них закончилась еда. Когда безоружные старики вышли из подвала с белым флагом, по ним ударил FPV-дрон.

По данным источника, тела погибших по-прежнему лежат в так называемой «серой зоне». При этом местные жители отмечают, что украинские военные регулярно убивают мирных граждан, чтобы те не раскрыли их местоположение.

Ранее главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов предположил, что Киев резко увеличил масштабы атак БПЛА на российские регионы, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала в энергетике. По его оценке, всплеск активности направлен на создание информационного фона.

