14 ноября 2025 в 11:00

Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным

Мобилизованные бойцы ВСУ предпочли сдаться российским силам под Димитровом

Группа украинских морских пехотинцев покинула позиции в Димитрове в ДНР и добровольно сдалась российским войскам, сообщает ТАСС. Военнослужащие объяснили свое решение условиями мобилизации и обстановкой на линии боевого соприкосновения.

Бойцы 38-й бригады ВСУ рассказали, что были мобилизованы принудительно около двух месяцев назад. После краткой подготовки их направили в зону боевых действий.

По словам военнослужащих, намерение сдаться появилось заранее, однако они ожидали момента, который позволил бы сделать это без риска для жизни. Сейчас они находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что в городе Димитрове оказался в окружении украинский гарнизон численностью несколько тысяч военнослужащих. Он уточнил, что в ловушке как элитные специальные формирования, так и бригады, укомплектованные недавно призванными в армию украинскими гражданами.

До этого военный аналитик Борис Рожин указывал, что украинские войска лишились контроля над большей частью Красноармейска, но предпринимают попытки восстановить связь с окруженным гарнизоном путем контратак. По его оценке, сложная оперативная обстановка сложилась для ВСУ и на прилегающих к городу участках фронта.

