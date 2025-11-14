Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:30

Россиянин рассказал, как вместе с сыном отправился в зону СВО

Военкор Либерман: россиянин и его сын уже полтора года служат в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО
Россиянин вместе с сыном отправился в зону СВО — мужчины на службе уже полтора года, пишет Readovka.news со ссылкой на военного корреспондента Изабеллу Либерман. По словам бойцов, это решение было обоюдным.

Как рассказали мужчины, впервые с врагом они столкнулись под Красногоровкой. За все время службы отцу и сыну удалось поймать трех наемников в Новой Заре и ликвидировать группу из шести солдат ВСУ в Красноармейском районе Донецкой области.

В феврале 2025 года старший из них спас тяжелораненого служащего, а его сын сбил вражеский дрон «Баба-яга», спас тем самым нескольких товарищей. По признанию отца, они с сыном действуют как единое целое. Именно их слаженность и взаимопонимание помогают им в борьбе с общим противником.

Ранее российский оператор дрона не допустил удара по автомобилю с мирными людьми. Это случилось, когда во время миссии в зоне боевых действий сотрудник центра «Рубикон» заметил машину. Инцидент произошел на Рубцовском направлении в тылу врага.

