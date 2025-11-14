Россиянин рассказал, как вместе с сыном отправился в зону СВО Военкор Либерман: россиянин и его сын уже полтора года служат в зоне СВО

Россиянин вместе с сыном отправился в зону СВО — мужчины на службе уже полтора года, пишет Readovka.news со ссылкой на военного корреспондента Изабеллу Либерман. По словам бойцов, это решение было обоюдным.

Как рассказали мужчины, впервые с врагом они столкнулись под Красногоровкой. За все время службы отцу и сыну удалось поймать трех наемников в Новой Заре и ликвидировать группу из шести солдат ВСУ в Красноармейском районе Донецкой области.

В феврале 2025 года старший из них спас тяжелораненого служащего, а его сын сбил вражеский дрон «Баба-яга», спас тем самым нескольких товарищей. По признанию отца, они с сыном действуют как единое целое. Именно их слаженность и взаимопонимание помогают им в борьбе с общим противником.

