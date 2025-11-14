Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР

Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР Боец Лесник: российские офицеры выучили команды на корейском

Российские офицеры выучили команды на корейском, чтобы общаться с саперами КНДР, рассказал KP.RU командир саперного батальона с позывным «Лесник». Он отметил, что военные двух стран принимают решения совместно.

Мы отлично наладили взаимодействие российского и корейского батальонов. Вместе вырабатываем замысел, смотрим по карте, после принимаем совместное решение и приступаем непосредственно к выполнению задач, — рассказал «Лесник».

Боец отметил, что взаимодействие между подразделениями происходит без сбоев. По его словам, российские военные при необходимости помогают коллегам из КНДР.

Ранее сообщалось, что военные специалисты из КНДР принимают участие в разминировании территорий Курской области. ВС РФ организовали для корейских коллег специальную подготовку, включая изучение русского языка для служебного общения.