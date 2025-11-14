Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:36

В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов

Минобороны: бойцы ВС России за неделю освободили восемь населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне спецоперации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, бойцы полностью зачистили от ВСУ село Орестополь Днепропетровской области Украины и поселок Рог в ДНР.

Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области, — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российская армия начала использовать новый тяжелый гексакоптер «Мангас» в зоне СВО. По словам военкора Чингиса Дамбиева, дрон «реально спасает жизни» военных. Он уточнил, что мангас — это бурятское слово, означающее злого духа, демона, чудовище.

До этого стало известно, что подразделения ВС РФ завершили зачистку лесного массива восточнее улицы Сеньковской и улицы Приоскольной в Купянске. Как отметил командир штурмовой роты с позывным Снег, украинские формирования отступают, а российские военнослужащие продолжают зачистку западной части города в районе реки Оскол.

ВС РФ
Минобороны РФ
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки
«Мы не принимаем это решение»: Орбан пообещал засудить Евросоюз
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.