В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне спецоперации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, бойцы полностью зачистили от ВСУ село Орестополь Днепропетровской области Украины и поселок Рог в ДНР.

Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области, — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российская армия начала использовать новый тяжелый гексакоптер «Мангас» в зоне СВО. По словам военкора Чингиса Дамбиева, дрон «реально спасает жизни» военных. Он уточнил, что мангас — это бурятское слово, означающее злого духа, демона, чудовище.

До этого стало известно, что подразделения ВС РФ завершили зачистку лесного массива восточнее улицы Сеньковской и улицы Приоскольной в Купянске. Как отметил командир штурмовой роты с позывным Снег, украинские формирования отступают, а российские военнослужащие продолжают зачистку западной части города в районе реки Оскол.