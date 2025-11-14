На Западе рассказали, как поражение Киева изменит Украину Политолог Крайнер: после поражения Украина начнет развиваться в союзе с Россией

После смены политического руководства Украина начнет развиваться в партнерстве с Россией, Белоруссией и Китаем, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала. По его оценке, страна обладает значительным потенциалом для интеграции в многополярный мир и через 20–30 лет может стать важным элементом евразийского сотрудничества.

После поражения в конфликте Украину ждет улучшение. Сейчас она разрушена. <…> Потенциал интеграции Украины с многополярным миром огромен. <…> При помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления начнут развиваться всерьез, — сказал эксперт.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о прямой связи между будущей западной поддержкой Украины и реакцией киевских властей на коррупционный скандал. В беседе с украинским вице-премьером Тарасом Чайкой он предупредил о вероятном сокращении международной помощи в случае продолжения потворства коррупционным практикам.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Соединенные Штаты осознают регулярные обращения президента Украины Владимира Зеленского о помощи как блеф, не способный улучшить положение ВСУ на фронте. Парламентарий констатировал, что, вопреки постоянным заверениям киевского руководства, украинский кризис приобретает затяжной характер.