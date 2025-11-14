Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 11:35

«Многоголовое чудовище»: военэксперт раскрыл преимущества коптера «Мангас»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский гексакоптер «Мангас» может эффективно минировать пути отхода подразделений Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, беспилотник способен нести несколько противотанковых мин в зависимости от своей грузоподъемности. Он отметил, что аппарат может использоваться не только для доставки грузов, медикаментов и боеприпасов, но и работать в режиме камикадзе.

«Мангас» — это большой квадрокоптер типа «Бабы-яги». Он в основном действует ночью, а днем его хорошо заметно. БПЛА используют для доставки боеприпасов, грузов, медикаментов. Кроме того, можно размещать на нем противотанковые мины, причем по несколько штук. Он может работать и в режиме камикадзе, и в режиме сброса боеприпасов, бомб, мин. Самое главное, что такие коптеры могут работать для снабжения наших групп штурмовиков. Кроме того, благодаря таким БПЛА есть возможность минирования логистических путей, по которым ВСУ отступают, — пояснил Кнутов.

Военэксперт добавил, что данный дрон выпускают в Бурятии. По его словам, название — это отсылка к многоголовому чудовищу Мангасу. Он подчеркнул, что возможности российских беспилотников расширяются.

Гексакоптеры «Мангас» выпускают в Бурятии. В бурятской мифологии это имя носит многоголовое чудовище. Коптер имеет шесть лучей с двигателями, то есть чем-то напоминает как раз Мангаса. Сейчас наши возможности расширяются, потому что гексакоптер более мощный, чем другие модели, — резюмировал Кнутов.

Ранее военкор Чингис Дамбиев заявил, что новый тяжелый гексакоптер «Мангас» начал работу в зоне СВО. По его словам, дрон «реально спасает жизни» военных. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

