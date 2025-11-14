Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября

В ночь на 14 ноября ПВО сбила над РФ свыше 200 украинских беспилотников. Массированному налету подвергся Новороссийск, где были повреждены нефтебаза и пляжная инфраструктура. Украинские военные ударили по школе в Донецке. Спецслужбы ВСУ готовили покушение на кладбище на одного из высших должностных лиц России. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют РФ 14 ноября, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили украинские беспилотники

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над РФ 216 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

По данным ведомства, 66 дронов сбили над Краснодарским краем, 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом. Еще восемь БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над Ростовской, четыре — над Белгородской.

Кроме того, три беспилотника сбили над Тамбовской областью, два — над Брянской, по одному — над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Силы ПВО также ликвидировали 59 украинских дронов над Черным морем.

Что известно о массированном налете БПЛА на Новороссийск

Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали, что БПЛА ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край. Жители Геленджика и Анапы сообщили о звуках пролета дронов и последующих взрывах. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Как заявил позднее глава региона Вениамин Кондратьев, Новороссийск больше всего пострадал в результате атаки беспилотников. По его словам, обломки одного из дронов повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Есть пострадавшие, их число уточняется.

«Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям. <…> Повреждены придомовые территории по нескольким адресам», — подчеркнул он.

Кроме того, фрагменты сбитых БПЛА упали на нефтебазу, контейнерный терминал, береговые сооружения и гражданское судно в порту. В результате были ранены трое членов экипажа, уточнил губернатор.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что из-за падения обломков БПЛА наибольшие разрушения были нанесены дому на улице Губернского. В результате налета получили повреждения припаркованные автомобили и имущество жильцов, были выбиты окна и фасады. Городские власти ввели режим ЧС.

Какие еще регионы РФ атаковали беспилотники ВСУ

В ночь на 14 ноября Вооруженные силы Украины ударили по Саратову беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

«На месте работают все оперативные службы», — сказал он.

По данным СМИ, в центральном районе Донецка в результате удара дрона ВСУ была повреждена Григорьевская школа. В данный момент учреждение не работает. Рядом со школой были найдены обломки беспилотного летательного аппарата.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как спецслужбы ВСУ готовили покушение на российского чиновника на Троекуровском кладбище

Спецслужбы Украины планировали покушение на одного из высших должностных лиц России, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ. По информации ведомства, завербованные агенты установили автономную камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

Отмечается, что украинские спецслужбы наняли для совершения преступления нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян. Еще один завербованный — житель Киева Джалолиддин Шамсов. Сотрудники российских правоохранительных органов разыскивают его в том числе за незаконный оборот оружия.

По данным ФСБ, злоумышленники замаскировали камеру на кладбище под вазу с цветами. Силовики изъяли у задержанных средства связи и обнаружили в мессенджерах их переписку с сотрудником украинских спецслужб. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанные по делу о подготовке покушения сообщили, что представитель украинских спецслужб предлагал им наркотики за выполнение задания.

«В мессенджере я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали», — сказала задержанная.

