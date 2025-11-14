ВСУ ударили по школе в Донецке В Донецке беспилотник ВСУ повредил здание школы

Григорьевская школа повреждена в центральном районе Донецка в результате удара ВСУ, передает ТАСС. В материале уточняется, что в данный момент учреждение не работает.

Здание находится в Ворошиловском районе у проспекта Богдана Хмельницкого. Повреждено остекление и фасад. Рядом со школой, как уточнило агентство, были найдены обломки беспилотного летательного аппарата.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по территории Краснодарского края, жители Геленджика и Анапы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА и последующих взрывах. По данным SHOT, средствами противовоздушной обороны было сбито в воздухе около 10 воздушных целей. Минобороны РФ и местные власти эти данные не комментировали.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области произошел взрыв БПЛА. В результате происшествия пострадали два местных жителя. Оба пострадавших немедленно были доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу.