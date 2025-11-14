Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 12:08

Стало известно, откуда ВСУ обстреливали Новороссийск

Военэксперт Попов: ВСУ обстреливали Новороссийск со стороны Черного моря

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Массированный налет дронов Вооруженных сил Украины по Новороссийску велся со стороны Черного моря, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, установки с беспилотниками могли быть замаскированы на промышленных судах с нейтральным флагом.

Удары по Новороссийску наносились со стороны нейтральных вод Черного моря, где могли проходить какие-то суда промыслового флота, даже необязательно под знаком Украины. Суда были под нейтральным флагом, — заявил Попов.

Генерал отметил, что украинские суда могли выйти из одесских портов якобы по направлению Средиземноморья. По его мнению, ВСУ совершили атаку на Новороссийск с плавучих средств, чтобы не быть раскрытыми Вооруженными силами РФ.

Не исключено, что ВСУ специально выходили из одесских портов сначала по направлению якобы Средиземного моря, в район Босфора, Дарданеллы, а потом брали курс на восток. Они могли запустить аппараты с беспилотных плавсредств в автоматическом режиме и под управлением GPS-контроллеров. Выйти на соответствующую цель в ночное время крайне тяжело из-за большого расстояния и плохой видимости, — заключил Попов.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в результате атаки украинских беспилотников оказались повреждены резервуар и причал «Черномортранснефти». По его словам, фрагменты БПЛА также затронули нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

