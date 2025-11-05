Метеоролог рассказал, какая зима ожидается в этом году

Метеоролог рассказал, какая зима ожидается в этом году Синоптик Ильин: зима в европейской части России будет аномально холодной

Жителей европейской части России ожидает аномально холодная и снежная зима, сообщил телеканалу «360» метеоролог и синоптик Александр Ильин. По его словам, периоды морозов будут сменяться непродолжительными оттепелями.

Специалист отметил, что особо верить в пугающие прогнозы зарубежных коллег о невероятных морозах не стоит. По-настоящему точный прогноз можно будет составить только в последние 10 дней перед зимой, когда станут видны все погодные нюансы, заверил Ильин.

Ранее в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Жители северных районов Москвы сообщали, что из-за плотной серой пелены не было видно соседних домов, если расстояние до них превышало 70 метров. МЧС сообщило об ухудшении видимости до 200–700 метров. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, над регионами России наблюдается уникальное астрономическое явление — самое крупное полнолуние этого года. Пик активности «Бобровой Луны» придется на 01:30 ночи по мск с 5 на 6 ноября.