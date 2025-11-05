Уникальная «Бобровая луна» появилась в небе над Россией

Над Подмосковьем наблюдается уникальное астрономическое явление — самое крупное полнолуние этого года. Пик активности «Бобровой луны» придется на 1:30 ночи по мск с 5 на 6 ноября.

Свое название ноябрьское полнолуние получило благодаря традициям индейских племен Северной Америки. Согласно древним обычаям, этот период связывали с активностью бобров, готовящихся к зиме.

Ранее в NASA сообщили, что агентство планирует создать обитаемую деревню на Луне к 2035 году. Исполняющий обязанности руководителя организации Шон Даффи пояснил, что на лунной базе будут созданы комфортные условия для постоянного проживания людей. В 2026 году NASA намерено отправить к спутнику Земли миссию «Артемида II» с четырьмя астронавтами на борту.

До этого стало известно, что Россия запланировала семь автоматических миссий к Луне в рамках федеральной программы «Космическая наука». Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый завил, что реализация проекта рассчитана на период до 2036 года и не включает пилотируемые полеты.