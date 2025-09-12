В России рассказали о больших планах на Луну ИКИ РАН: Россия запустит семь автоматических станций для изучения Луны

Российская Федерация планирует осуществить семь автоматических миссий к Луне в рамках федерального проекта «Космическая наука», сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый в эфире телеканала «Россия 24». Реализация данной программы запланирована на период до 2036 года и исключает пилотируемые экспедиции.

По словам ученого, первым этапом станет запуск орбитального аппарата «Луна-26» в 2028 году. В последующие годы будут отправлены посадочные станции «Луна-27а» и «Луна-27б», а также миссия «Луна-28» для забора и возврата лунного грунта.

Особое внимание уделяется миссии «Луна-28», которая должна обеспечить сохранность летучих веществ в образцах лунного грунта при доставке на Землю. Запуски остальных аппаратов запланированы на следующее десятилетие, что свидетельствует о последовательном подходе к исследованию Луны.

Данная программа станет продолжением советской лунной программы, последняя миссия которой («Луна-24») была осуществлена в 1976 году. После неудачной попытки в 2023 году со станцией «Луна-25» российская космическая программа делает акцент на тщательной подготовке и поэтапном освоении Луны.

Ранее стало известно, что Россия и США пришли к соглашению об эксплуатации МКС до 2028 года. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с Даффи отметил, что до 2030 года Москва и Вашингтон будут работать над вопросом сведения с орбиты космической станции.