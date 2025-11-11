Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:08

Стало известно, сколько свидетелей допросили по делу о пропаже Усольцевых

Более 60 свидетелей допросили по делу об исчезновении семьи Усольцевых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 60 свидетелей допросили по делу об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщило ТАСС региональное управление СК РФ. Речь идет о родственниках, близком круге общения пропавших и тех, кто живет в окрестностях поселка.

Допрашивают иных лиц, которым может быть известно об их исчезновении, — говорится в сообщении.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что семью Усольцевых могут признать умершими через шесть месяцев, если их исчезновение связано с чрезвычайными обстоятельствами. По его словам, обычно такой срок составляет пять лет, но он сокращается в случае событий, прямо угрожавших жизни.

До этого бывший отшельник Оджан Наумкин предположил, что Усольцевых до сих пор не могут найти из-за того, что они либо погибли, либо им удалось очень хорошо спрятаться. Он считает, что если бы семья была жива, то уже выбралась бы из леса, следуя вниз по течению ручья. В свою очередь врач-психотерапевт Руслан Панкратов заявил, что Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и дочерью в красноярской тайге, находился в состоянии сильного стресса перед исчезновением.

