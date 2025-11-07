Отшельник пролил свет на неудачи в поисках пропавшей семьи Усольцевых

Семью Усольцевых, потерявшуюся в тайге Красноярского края, до сих пор не могут найти из-за того, что они погибли, либо им удалось очень хорошо спрятаться, предположил бывший отшельник Оджан Наумкин. По его словам, если бы семья была жива, они бы уже выбрались из тайги, следуя вниз по течению ручья, передает aif.ru.

Если бы они были живы, они бы за это время выбрались, просто направляясь вниз по течению ручья. Так можно максимум за неделю прийти в какое-нибудь поселение, — поделился Наумкин.

Он отметил, что для поисковиков с тепловизорами обнаружить живых людей на фоне снега не представляет сложности. Следовательно, если бы Усольцевы находились в тайге, их бы заметили, заключил Наумкин.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что семья Усольцевых могла скрыться на территории США. По его мнению, они могли воспользоваться программой воссоединения семей и поддельными документами для пересечения границы через Монголию или Казахстан. Эксперт предполагает, что одной из причин такого решения могло стать желание избежать возврата кредитов, которые нужно было погасить до определенной даты. Игнатов не исключает, что Сергей Усольцев мог просить политического убежища в США.