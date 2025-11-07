Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 14:52

Отшельник пролил свет на неудачи в поисках пропавшей семьи Усольцевых

Отшельник Наумкин: Усольцевы либо погибли, либо очень хорошо укрылись

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семью Усольцевых, потерявшуюся в тайге Красноярского края, до сих пор не могут найти из-за того, что они погибли, либо им удалось очень хорошо спрятаться, предположил бывший отшельник Оджан Наумкин. По его словам, если бы семья была жива, они бы уже выбрались из тайги, следуя вниз по течению ручья, передает aif.ru.

Если бы они были живы, они бы за это время выбрались, просто направляясь вниз по течению ручья. Так можно максимум за неделю прийти в какое-нибудь поселение, — поделился Наумкин.

Он отметил, что для поисковиков с тепловизорами обнаружить живых людей на фоне снега не представляет сложности. Следовательно, если бы Усольцевы находились в тайге, их бы заметили, заключил Наумкин.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что семья Усольцевых могла скрыться на территории США. По его мнению, они могли воспользоваться программой воссоединения семей и поддельными документами для пересечения границы через Монголию или Казахстан. Эксперт предполагает, что одной из причин такого решения могло стать желание избежать возврата кредитов, которые нужно было погасить до определенной даты. Игнатов не исключает, что Сергей Усольцев мог просить политического убежища в США.

Усольцевы
отшельники
пропавшие
версии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддерживающие Палестину активисты попытались захватить студию телеканала
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.