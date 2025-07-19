В Британии продают остров, ставший на 30 лет домом для местного «робинзона» Daily Mail: Британия продает остров Инш, на котором 30 лет жил отшельник

Британские власти выставили на продажу расположенный в Шотландии необитаемый остров Инш, на котором 30 лет в пещере проживал мужчина по имени Дэвид Брирли, сообщает издание Daily Mail. Участок земли, окруженный водой, площадь которого составляет 36,4 гектара, оценили в $670 тысяч (52,4 млн рублей).

Расположенный на Внутренних Гебридских островах, Инш находится недалеко от Исдейла, самого маленького обитаемого острова в Шотландии, где проходит чемпионат мира по скиммингу камней, — говорится в материале.

Ранее журналисты этого издания заявили о распространении в Великобритании опасных муравьев Tapinoma magnum. По их словам, насекомые кочуют в составе огромных колоний, численность которых может достигать 20 млн особей. В настоящий момент эти муравьи были обнаружены лишь в сельской местности, однако они уже начали приближаться к городам. Специалисты объяснили, что главная опасность насекомых заключается в прорывании ими ходов под дорогами и тротуарами, из-за чего те проседают. Кроме того, они могут искусать людей, вызвав болезненные ощущения.