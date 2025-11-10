Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:20

Профайлер указал на странное поведение Усольцева перед исчезновением

Профайлер Панкратов: Усольцев перед пропажей был в состоянии сильного стресса

Фото: ЛизаАлерт

Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и дочерью в красноярской тайге, находился в состоянии сильного стресса перед исчезновением, заявил в беседе с aif.ru врач-психотерапевт Руслан Панкратов. Он проанализировал последние видео пары и пришел к выводу, что мужчина пытался сдерживать эмоции и держать дистанцию.

Сергей относится к классическому типу явного интроверта с выраженным контролем эмоциональной сферы. <…> Линия рта, слегка опущенная по краям, свидетельствует о привычке сдерживать эмоции и держать дистанцию, что часто встречается у людей с рационализирующим, стратегическим складом ума, — объяснил профайлер.

Он отметил, что Усольцев никогда не улыбался на видео, в то время как его супруга Ирина буквально светилась от счастья. Закрытые позы Сергея, его прижатые руки и минимальная мимика свидетельствовали о состоянии высокой психологической обороны, добавил эксперт.

Ранее бывший отшельник Оджан Наумкин предположил, что Усольцевых до сих пор не могут найти из-за того, что они либо погибли, либо им удалось очень хорошо спрятаться. По его словам, если бы семья была жива, то уже выбралась бы из леса, следуя вниз по течению ручья.

Красноярский край
семьи
пропажи
происшествия
Усольцевы
