Профайлер указал на странное поведение Усольцева перед исчезновением

Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и дочерью в красноярской тайге, находился в состоянии сильного стресса перед исчезновением, заявил в беседе с aif.ru врач-психотерапевт Руслан Панкратов. Он проанализировал последние видео пары и пришел к выводу, что мужчина пытался сдерживать эмоции и держать дистанцию.

Сергей относится к классическому типу явного интроверта с выраженным контролем эмоциональной сферы. <…> Линия рта, слегка опущенная по краям, свидетельствует о привычке сдерживать эмоции и держать дистанцию, что часто встречается у людей с рационализирующим, стратегическим складом ума, — объяснил профайлер.

Он отметил, что Усольцев никогда не улыбался на видео, в то время как его супруга Ирина буквально светилась от счастья. Закрытые позы Сергея, его прижатые руки и минимальная мимика свидетельствовали о состоянии высокой психологической обороны, добавил эксперт.

Ранее бывший отшельник Оджан Наумкин предположил, что Усольцевых до сих пор не могут найти из-за того, что они либо погибли, либо им удалось очень хорошо спрятаться. По его словам, если бы семья была жива, то уже выбралась бы из леса, следуя вниз по течению ручья.