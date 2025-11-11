Юрист раскрыл, когда Усольцевых могут признать умершими

Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых могут признать умершими через шесть месяцев, если их исчезновение связано с чрезвычайными обстоятельствами, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, обычно такой срок составляет пять лет, но он сокращается в случае событий, прямо угрожавших жизни.

Для объявления гражданина умершим необходимо, чтобы прошло пять лет. Срок сокращается до шести месяцев, если исчезновение связано с событиями, прямо угрожавшими жизни: катастрофой, аварией или стихией. Судебное решение ставит точку, с которой открывается наследство. Момент открытия — время смерти. При судебном объявлении — это либо дата, указанная в решении как предполагаемый день гибели, либо момент вступления решения в силу, — пояснил Русяев.

Он отметил, что законодательство предусматривает механизм восстановления прав граждан в случае их возвращения. По словам Русяева, суд отменяет решение об объявлении умершим, если человек оказывается жив. Вернувшийся, уточнил юрист, вправе претендовать на сохранившееся имущество, но столкнется со сложностями при истребовании собственности у добросовестных покупателей.

И все же история, если человека объявили умершим, может повернуть назад. Если гражданин возвращается, суд отменяет прежнее решение. Тогда он вправе требовать обратно сохранившееся имущество, которое перешло другим безвозмездно. С тем, что было продано, тоньше: вернуть можно лишь в случае, когда покупатель знал о том, что владелец жив. Если же приобретатель добросовестен, вещь остается за ним. В таких ситуациях собственнику остается добиваться стоимости иным путем — например, у тех, кто распорядился имуществом, зная о рисках, — резюмировал Русяев.

Ранее врач-психотерапевт Руслан Панкратов заявил, что Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и дочерью в красноярской тайге, находился в состоянии сильного стресса перед исчезновением. Он проанализировал последние видео пары и пришел к выводу, что мужчина пытался сдерживать эмоции и держать дистанцию.