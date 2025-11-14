Российские Вооруженные силы после успешного освобождения населенного пункта Орестополь готовы начать боевые действия за Великомихайловку, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его данным, украинская сторона сосредоточила в этом районе Днепропетровской области значительные силы.

Эксперт отметил, что взятие Орестополя продемонстрировало высокий уровень подготовки и мастерства российских солдат. После этого достижения подразделения вышли к естественной водной преграде, где противник оборудовал основные оборонительные рубежи.

Наши ребята <…> не стали идти с Сосновки в северном направлении, а начали обходить украинских боевиков. Сейчас первоочередной целью для наших военнослужащих будет Великомихайловка, поскольку там сосредоточено основное количество украинских боевиков, — сказал Марочко.

По его словам, за этим населенным пунктом расположены стратегически важные высоты. Эксперт прогнозирует, что бои за данный населенный пункт будут отличаться особой интенсивностью и ожесточенностью.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ завершили зачистку лесного массива восточнее улицы Сеньковской и улицы Приоскольной в Купянске. Как отметил командир штурмовой роты с позывным Снег, украинские формирования отступают, а российские военнослужащие продолжают зачистку западной части города в районе реки Оскол.