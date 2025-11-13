Салат «Гирлянда» вместо скучных «Оливье» и «Шубы». Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Когда хочется создать на столе настоящий праздник, но нет времени на сложные блюда, салат «Гирлянда» становится идеальным решением. Этот яркий, жизнерадостный салат с нежными крабовыми палочками и яйцами не только вкусный, но и невероятно красивый. Его оригинальное украшение в виде новогодней гирлянды из овощей и зелени вызывает восторг и у детей, и у взрослых. Такой салат станет главным украшением вашего праздничного стола — простым в приготовлении, но эффектным в подаче.

Возьмите 200 г крабовых палочек, 4 яйца, банку консервированной кукурузы, 150 г твердого сыра, 2 свежих огурца, майонез и зелень для украшения. Яйца отварите вкрутую. Все ингредиенты нарежьте мелкими кубиками. Смешайте в миске крабовые палочки, яйца, кукурузу, сыр и огурцы. Заправьте майонезом. Выложите салат на большое блюдо в форме венка или полукруга. Украсьте по краю «гирляндой» из нарезанных полосками сладкого перца, маслин и веточек укропа. В центре можно выложить «лампочки» из половинок вареной моркови.

