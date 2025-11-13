Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:34

Названа женщина с идеальными пропорциями лица

Хирург де Сильва назвал Эмму Стоун самой красивой женщиной в мире

Эмма Стоун Эмма Стоун Фото: YLMJ/AdMedia/Global Look Press

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин в мире, основываясь на пропорциях лица и правиле золотого сечения. Первое место в списке заняла американская актриса Эмма Стоун.

Оказалось, что артистка обладает идеальными бровями (94,2%), линией подбородка (97%) и губами (95,6%). Второе место в рейтинге де Сильва отдал актрисе и певице Зендее: губы (99,5%), глаза (97,3%), лоб (98%).

Кроме них, в список вошли индийская актриса Фрида Пинто (94,34%) и британка Ванесса Кирби (94,31%). В десятку самых красивых женщин мира также попали Дженна Ортега (93,91%), Оливия Родриго (93,71%), Марго Робби (93,43%), Айшвария Рай (93,41%), Тан Вэй (93,08%) и Бейонсе (92,4%).

Ранее Стоун появилась на красной дорожке премьеры фильма «Эддингтон» с кардинально обновленным образом. Это вызвало бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Изменения во внешности звезды заставили поклонников предположить, что она могла сделать пластическую операцию. Особое внимание публики привлекли изменения в области глаз — исчезновение характерной «припухлости» и более открытый взгляд актрисы. Сама звезда появившиеся слухи пока не комментировала.

Эмма Стоун
актеры
рейтинги
Зендея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молочно-кофейное желе: простой десерт с желатином, который покорит всех
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.