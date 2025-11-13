Названа женщина с идеальными пропорциями лица Хирург де Сильва назвал Эмму Стоун самой красивой женщиной в мире

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин в мире, основываясь на пропорциях лица и правиле золотого сечения. Первое место в списке заняла американская актриса Эмма Стоун.

Оказалось, что артистка обладает идеальными бровями (94,2%), линией подбородка (97%) и губами (95,6%). Второе место в рейтинге де Сильва отдал актрисе и певице Зендее: губы (99,5%), глаза (97,3%), лоб (98%).

Кроме них, в список вошли индийская актриса Фрида Пинто (94,34%) и британка Ванесса Кирби (94,31%). В десятку самых красивых женщин мира также попали Дженна Ортега (93,91%), Оливия Родриго (93,71%), Марго Робби (93,43%), Айшвария Рай (93,41%), Тан Вэй (93,08%) и Бейонсе (92,4%).

Ранее Стоун появилась на красной дорожке премьеры фильма «Эддингтон» с кардинально обновленным образом. Это вызвало бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Изменения во внешности звезды заставили поклонников предположить, что она могла сделать пластическую операцию. Особое внимание публики привлекли изменения в области глаз — исчезновение характерной «припухлости» и более открытый взгляд актрисы. Сама звезда появившиеся слухи пока не комментировала.