13 ноября 2025 в 14:35

Хрустящие язычки с яйцом и зеленым луком. Нежное тесто и много начинки — эти слойки обожает вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти слоеные язычки — настоящее спасение, когда гости уже на пороге, а угощать нечем. Всего за полчаса из минимума продуктов получается такая вкусная выпечка, что ее просто не наготовить! Хрустящее слоеное тесто, нежная яичная начинка с сочным зеленым лучком — это тот самый случай, когда простое блюдо становится главным хитом вечера. Помните, как в детстве бабушка готовила похожие язычки к чаю? Теперь вы можете повторить этот волшебный вкус.

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 4 яйца, пучок зеленого лука, 2 ст. л. сметаны, соль, перец. Яйца отварите вкрутую, остудите и мелко нарежьте. Лук измельчите, смешайте с яйцами, сметаной, посолите и поперчите. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте на прямоугольники. На каждый положите начинку, сверните рулетиком, защипнув края. Сверху смажьте взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми — они особенно хороши с куриным бульоном или просто с чаем.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
рецепты
слойки
перекусы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
