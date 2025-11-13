Президент Украины Владимир Зеленский махнул рукой на бойцов ВСУ в Красноармейске, оставив их эвакуацию на откуп Генштаба, тем временем военные готовы идти на штурм ради пайка и получают нормальное питание только сдавшись в плен к ВС РФ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Смерть — дело добровольное

Президент Украины Владимир Зеленский не торопится вмешиваться в ситуацию в Красноармейске (украинское название — Покровск), где ВСУ находятся в окружении ВС РФ и несут колоссальные потери. Политик сообщил, что командование армией может и без него принять решение об эвакуации солдат, которых «никто не заставляет умирать ради руин».

Он добавил, что поддержит солдат, особенно командиров, которые находятся в окружении. Президент также назвал личный состав «самым дорогим», что есть у Украины.

При этом в боях за город ВСУ уже потеряли целую группировку войск. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал журналистам, что безвозвратные потери уже составляют несколько тысяч человек. Он добавил, что лишь небольшое количество украинских военнослужащих смогло спастись и отойти в сторону Димитрова (Мирнограда).

Украинские военные зверски расправились с сослуживцем

Тезис Зеленского о том, что украинских солдат никто не заставляет умирать и их жизни — самое ценное, тоже подвергли сомнению. Стало известно, что на Запорожском направлении бойцы ВСУ убили своего сослуживца, прикованного цепями к пулеметной точке. О зверствах противника рассказал командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза. По его словам, украинского солдата, который не мог убежать, ликвидировали гранатой. Неизвестно, почему сослуживцы избавились от него таким варварским образом. Фаза допускает, что у него перегрелся ствол или заклинило пулемет. Неясно, был ли он украинцем или иностранным наемником, однако очевидно, что в рядах украинской армии человеческая жизнь ценится крайне невысоко.

ВС РФ закидывают ядовитыми деньгами

Украинские военные придумали новый метод изощренной диверсионной деятельности, с которой столкнулись подразделения группировки «Восток». Украинцы занялись сбросом с беспилотников купюр, пропитанных ядовитыми веществами, сообщил журналистам командир роты с позывным Физрук. По его словам, токсины способны проникать через кожные покровы и действуют очень быстро. Достаточно коснуться денег без перчаток и летальный исход доверчивой жертве обеспечен.

Сдавайся, у нас есть печеньки

Сдавшийся российским военным солдат ВСУ Вячеслав Котороз рассказал журналистам, что пил чай с печеньем, когда его взяли в плен российские военные. Боец признался, что россияне хорошо относятся к сдавшимся, делятся припасами, кормят и угощают сигаретами.

В плену украинцев кормят борщом, крупами и молочными продуктами, курицей, рыбой и винегретом. По словам бойца, у них все «тихо и спокойно». Котороз недолго служил в ВСУ — чуть больше двух недель. После прохождения курса молодого бойца его с сослуживцами сразу бросили на передовую в окрестности Марьинки, где они сидели в подвале до прихода российских штурмовиков.

О печальном положении с провизией для солдат ВСУ уже сообщалось ранее. По информации сами украинских военных, в Купянске командование гонит их в атаку под предлогом обеспечения едой. Это подтверждают и данные радиоперехватов: согласно записям, голодные бойцы просят передать им провизию, но получают отказ. Один из солдат пожаловался на то, что его взвод не ел нормально целую неделю. Изнеможенные рядовые утверждали, что готовы пойти на штурм, если за это им «дадут поесть и попить». Как выяснили журналисты, провизию солдатам так и не доставили.

Солдат ВСУ согласился выдать координаты Зеленского

Другой украинский военнопленный Василий Чижа сообщил о готовности передать российским военным координаты для нанесения удара по руководству Украины. Когда его спросили об отношении к президенту страны Владимиру Зеленскому, он заявил, что с удовольствием поделится информацией.

По словам военнопленного, это могло бы прекратить конфликт. Кроме того, Чижа сообщил, что сдался сразу после прибытия в район Купянска. Мужчина утверждает, что военный конфликт между Россией и Украиной, ни ему, ни другим украинцам не нужен.

