Бойцы ВСУ на Запорожском направлении убили своего сослуживца, прикованного цепями к пулеметной точке, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза. По его словам, его ликвидировали гранатой.

Была пулеметная точка, и там пулеметчик был прикован цепями. Либо у него перегрелся ствол, либо заклинило оружие — но его ликвидировали гранатой, — отметил военнослужащий.

Боец добавил, что неизвестно, был ли погибший украинцем или иностранным наемником. При этом сам факт произошедшего говорит о том, что в рядах ВСУ не ценится человеческая жизнь, считает он.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины не занимается эвакуацией тел погибших военнослужащих из Купянска. В российских силовых структурах уточнили, что при продвижении в городе подразделения ВС РФ обнаруживают множество брошенных при отступлении тел солдат ВСУ, там даже не пытаются вывозить своих погибших. Это приводит к резкому увеличению числа так называемых пропавших без вести, указали собеседники СМИ.

До этого российская армия зачистила населенный пункт Сухой Яр в ДНР. В Минобороны подчеркнули, что больше солдат противника на территории села нет. Также штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от подразделений ВСУ улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске.