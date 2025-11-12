Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:41

Сухой Яр зачищен от ВСУ

МО: ВС России зачистили от ВСУ Сухой Яр в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские бойцы завершили зачистку населенного пункта Сухой Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Больше представителей Вооруженных сил Украины на территории села нет.

Российские войска завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Тем временем боец Лаврик рассказал, что штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от подразделений ВСУ улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске. Военные продолжают боевые действия против сил противника, укрепившихся в лесном массиве на южной окраине города.

Также ВС РФ продвигаются в городе Красноармейске (Покровске) в ДНР. Штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала.

Пресс-служба оборонного ведомства также отметила успехи ВС РФ в Кривом Роге. По последней информации, там продолжается зачистка от украинских военных, были освобождены 98 зданий.

ВСУ
ДНР
СВО
ВС РФ
Минобороны РФ
