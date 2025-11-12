Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:36

Российские военные зачистили от ВСУ три улицы Купянска

Штурмовики ВС РФ зачистили улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от подразделений ВСУ улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске, передает Минобороны РФ слова командира подразделения с позывным Лаврик. По словам командира, военные продолжают боевые действия против сил противника, укрепившихся в лесном массиве на южной окраине города. Настроение у военнослужащих боевое, поставленные задачи выполняются, подчеркнул он.

Выполнили задачу по зачистке от боевиков ВСУ улицы 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого. Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине Купянска. В ходе боевых действий уничтожили 15 боевиков, удерживающих свои позиции, — сообщил командир.

Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец рассказал, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Таким образом ВС РФ все больше усиливают влияние в населенном пункте. По его словам, также ведется зачистка станции Купянск-Сортировочная.

ВСУ
ВС РФ
улицы
Купянск
