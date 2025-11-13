Солдат ВСУ рассказал про «чай с печеньем» после пленения

Солдат ВСУ Вячеслав Котороз пил чай с печеньем, когда его взяли в плен российские военные, передает RT. Боец признался, что ВС РФ нормально относятся к сдавшимся, делятся припасами и кормят.

Сразу, в течение пяти минут, как пошли к их позиции, мы попили чай с печеньем, покурили. Нормально все было, — поделился Котороз.

При этом российские военные кормят военных борщом, крупами и молочными продуктами, курицей, рыбой и винегретом. По словам бойца, в плену тихо и спокойно. Котороз недолго служил в ВСУ — чуть больше двух недель. После прохождения курса молодого бойца его сразу отправили на передовую в окрестности Марьинки.

ВСУ сидели в подвале, пока не пришли русские штурмовики, у Котороза не было боевого опыта, а его товарищи «хотели жить». Отряд не оказывал никакого сопротивления при сдаче в плен ВС РФ.

Ранее бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским военным в Волчанске Харьковской области. В силовых структурах РФ уточнили, что сражаться отказались трое украинских солдат.