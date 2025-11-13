Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:43

Солдат ВСУ рассказал про «чай с печеньем» после пленения

Солдат ВСУ Котороз подтвердил, что пил чай с печеньем после взятия в плен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Солдат ВСУ Вячеслав Котороз пил чай с печеньем, когда его взяли в плен российские военные, передает RT. Боец признался, что ВС РФ нормально относятся к сдавшимся, делятся припасами и кормят.

Сразу, в течение пяти минут, как пошли к их позиции, мы попили чай с печеньем, покурили. Нормально все было, — поделился Котороз.

При этом российские военные кормят военных борщом, крупами и молочными продуктами, курицей, рыбой и винегретом. По словам бойца, в плену тихо и спокойно. Котороз недолго служил в ВСУ — чуть больше двух недель. После прохождения курса молодого бойца его сразу отправили на передовую в окрестности Марьинки.

ВСУ сидели в подвале, пока не пришли русские штурмовики, у Котороза не было боевого опыта, а его товарищи «хотели жить». Отряд не оказывал никакого сопротивления при сдаче в плен ВС РФ.

Ранее бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен российским военным в Волчанске Харьковской области. В силовых структурах РФ уточнили, что сражаться отказались трое украинских солдат.

ВСУ
пленные
солдаты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.