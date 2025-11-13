Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:42

Любовь Успенская вспомнила свой первый сексуальный опыт в кустах

Любовь Успенская призналась, что лишилась невинности в 16 лет с парнем в кустах

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская лишилась невинности в 16 лет в кустах с парнем. В шоу Юлии Коваль Sex Education она призналась, что собиралась уехать в Киев, но познакомилась с молодым человеком, старше ее на 10 лет. Позднее отец артистки узнал о ее сексуальной связи.

Я никогда не думала, что такое может быть — с первого взгляда. Он, как волшебник, меня околдовал, и мы пошли в кусты, — поделилась Успенская.

Отец певицы хотел, чтобы парень женился на дочери, приехал к нему домой и начал угрожать тюрьмой. При этом родители не обсуждали с Успенской тему секса в подростковом возрасте. Семья певицы, по ее словам, была строгих нравов. Некоторые из родственников знаменитости не произносили название гениталий вслух.

Однажды бабушка нашла у Успенской журнал с откровенными фотографиями. Певица вспомнила, как она злилась и обвиняла американцев в изобретении такого материала.

Ранее стало известно, что Успенская продолжает выступать на частных мероприятиях после закрытия своего ИП в России. Певица установила условие, при котором вместе с ней будет выступать дочь.

Любовь Успенская
певицы
артисты
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.