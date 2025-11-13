Любовь Успенская вспомнила свой первый сексуальный опыт в кустах Любовь Успенская призналась, что лишилась невинности в 16 лет с парнем в кустах

Певица Любовь Успенская лишилась невинности в 16 лет в кустах с парнем. В шоу Юлии Коваль Sex Education она призналась, что собиралась уехать в Киев, но познакомилась с молодым человеком, старше ее на 10 лет. Позднее отец артистки узнал о ее сексуальной связи.

Я никогда не думала, что такое может быть — с первого взгляда. Он, как волшебник, меня околдовал, и мы пошли в кусты, — поделилась Успенская.

Отец певицы хотел, чтобы парень женился на дочери, приехал к нему домой и начал угрожать тюрьмой. При этом родители не обсуждали с Успенской тему секса в подростковом возрасте. Семья певицы, по ее словам, была строгих нравов. Некоторые из родственников знаменитости не произносили название гениталий вслух.

Однажды бабушка нашла у Успенской журнал с откровенными фотографиями. Певица вспомнила, как она злилась и обвиняла американцев в изобретении такого материала.

