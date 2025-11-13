Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:38

«Разговор один»: депутат о призыве экс-генерала ВСУ устраивать теракты в РФ

Депутат Колесник: РФ даст очень жесткий ответ на попытки Киева устроить теракты

Сергей Кривонос Сергей Кривонос Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Россия примет решительные меры в ответ на попытки Киева организовать теракты, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя призыв украинского генерала Сергея Кривоноса действовать против РФ «методами террористов». По словам депутата, отечественные спецслужбы обладают необходимыми ресурсами для предотвращения возможных угроз.

Даже я, зная всю подлость киевского режима, не ожидал, что против детей будут осуществляться террористические акты. А с террористами разговор один: как только происходит такая акция, вся цепочка от принятия решения до исполнителя должна держать ответ перед Богом, и диалог с ними должен быть коротким. Как всегда, отвечать будут очень жестко за такие подлейшие вещи. То есть это люди вне закона, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что в России уже много лет отлажены методы борьбы с терактами. По словам Колесника, российские спецслужбы имеют подразделения, которые эффективно решают эти вопросы. Депутат заключил, что сейчас необходимо уделить сложившейся проблеме еще больше внимания, так как раньше оно было сосредоточено на защите военных частей и заводов.

Ранее в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы кисти из-за взрыва. Он поднял с земли купюру на детской площадке, однако внезапно раздался хлопок — причиной стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

