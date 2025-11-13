Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:00

Заменила обычный крабовый салат ярким «Серпантином». Рецепт для новогоднего стола на радость и удачу — просто и без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда традиционные новогодние салаты уже приелись, а душа просит чего-то свежего и яркого, «Серпантин» с крабовыми палочками становится настоящим спасением. Этот салат — как праздничный фейерверк вкусов: легкий, красочный и невероятно аппетитный. Он идеально подходит для года Огненной Лошади — такой же энергичный, страстный и незабываемый. Хрустящие овощи, нежные крабовые палочки и пикантная заправка создают настоящую симфонию вкуса, которая не оставит равнодушным ни одного гостя.

Возьмите 200 г крабовых палочек, 2 свежих огурца, 3 яйца, 1 болгарский перец, банку консервированной кукурузы, пучок зеленого лука и 150 г майонеза. Яйца отварите вкрутую. Все ингредиенты нарежьте тонкой соломкой — именно такая нарезка придает салату его легкость и ажурность. Сложите в миску крабовые палочки, огурцы, перец, яйца, кукурузу и лук. Аккуратно перемешайте, заправляя майонезом. Дайте салату настояться 15–20 минут — этого достаточно, чтобы вкусы объединились, но овощи сохранили хрусткость.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Общество
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек
Общество
Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек
Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску
Общество
Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску
Подсядут даже заядлые оливьешники: невероятный салат на Новый год «Курочка под кайфом» — вкусно будет всем
Общество
Подсядут даже заядлые оливьешники: невероятный салат на Новый год «Курочка под кайфом» — вкусно будет всем
рецепты
салаты
Новый год
новогодний стол
крабовые палочки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.