Заменила обычный крабовый салат ярким «Серпантином». Рецепт для новогоднего стола на радость и удачу — просто и без заморочек

Когда традиционные новогодние салаты уже приелись, а душа просит чего-то свежего и яркого, «Серпантин» с крабовыми палочками становится настоящим спасением. Этот салат — как праздничный фейерверк вкусов: легкий, красочный и невероятно аппетитный. Он идеально подходит для года Огненной Лошади — такой же энергичный, страстный и незабываемый. Хрустящие овощи, нежные крабовые палочки и пикантная заправка создают настоящую симфонию вкуса, которая не оставит равнодушным ни одного гостя.

Возьмите 200 г крабовых палочек, 2 свежих огурца, 3 яйца, 1 болгарский перец, банку консервированной кукурузы, пучок зеленого лука и 150 г майонеза. Яйца отварите вкрутую. Все ингредиенты нарежьте тонкой соломкой — именно такая нарезка придает салату его легкость и ажурность. Сложите в миску крабовые палочки, огурцы, перец, яйца, кукурузу и лук. Аккуратно перемешайте, заправляя майонезом. Дайте салату настояться 15–20 минут — этого достаточно, чтобы вкусы объединились, но овощи сохранили хрусткость.

