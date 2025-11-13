Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта Депутат Шейкин: по фото или скану паспорта можно оформить микрозайм

По фото и скану паспорта можно оформить микрозайм или купить сим-карту — этим могут воспользоваться мошенники, рассказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его словам, данные паспорта также могут использовать в схемах социальной инженерии.

На основе копии паспорта могут быть взяты микрозаймы, оформлены сим-карты, открыты электронные кошельки и даже созданы фиктивные аккаунты в банках или на торговых площадках. Такие действия особенно распространены в микрофинансовом сегменте, — рассказал Шейкин.

По словам депутата, мошенники также могут притвориться пострадавшими, используя полученные данные, и обращаться в поддержку банков и других сервисов. В некоторых случаях они могут получить доступ к личным кабинетам.

Ранее финансист Максим Семов рассказал, что основным сценарием, который используют телефонные мошенники, является схема «напугать-спасти». Сначала злоумышленники выводят человека из равновесия пугающим известием, а затем предлагают «спасительное» решение.