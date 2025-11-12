Подсядут даже заядлые оливьешники: невероятный салат на Новый год «Курочка под кайфом» — вкусно будет всем

Подсядут даже заядлые оливьешники: невероятный салат на Новый год «Курочка под кайфом» — вкусно будет всем. Этот вариант с копченой курицей и хрустящими гренками — настоящая находка! Сочетание нежного мяса, сочных овощей и пикантных чесночных сухариков создает неповторимую симфонию вкуса. А щепотка мака добавляет «кайфа», изысканную нотку и праздничный вид.

Начните с подготовки ингредиентов: нарежьте кубиками копченую курицу (подойдет филе или окорочок) и два помидора. Три-четыре вареных яйца и 100–150 граммов твердого сыра натрите на крупной терке. Листья салата (айсберг или другие хрустящие) порвите руками. Теперь самое интересное — гренки! Нарежьте два-три ломтика хлеба кубиками, обжарьте на подсолнечном масле с одним-двумя зубчиками чеснока, паприкой, солью и перцем до золотистого цвета. Смешайте все компоненты в миске, заправьте майонезом по вкусу. Перед самой подачей добавьте гренки, чтобы они не размокли, и посыпьте салат щепоткой мака. Этот яркий и сытный салат идеально подойдет для дружеских посиделок или праздничного застолья!

