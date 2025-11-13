Песков заявил о готовности России к миру, но с нюансом

Песков заявил о готовности России к миру, но с нюансом Песков: Россия готова к миру, но важно обеспечить национальную безопасность

Российская Федерация готова к мирному урегулированию, но не в ущерб национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий последовал в ответ на заявление американского госсекретаря Марко Рубио о якобы неготовности Москвы к миру, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия действительно стремится к мирному решению, однако продолжает специальную военную операцию в связи с отсутствием готовности Киева к конструктивным переговорам. Он отметил, что первостепенной задачей остается обеспечение национальной безопасности и защита государственных интересов.

Нам главное — обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что переговоры между Киевом и Москвой возобновятся, но на менее выгодных условиях для украинской стороны. Он подчеркнул, что ситуация для властей Украины с каждым днем становится все более сложной и безвыходной.