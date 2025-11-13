Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:46

Песков заявил о готовности России к миру, но с нюансом

Песков: Россия готова к миру, но важно обеспечить национальную безопасность

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация готова к мирному урегулированию, но не в ущерб национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий последовал в ответ на заявление американского госсекретаря Марко Рубио о якобы неготовности Москвы к миру, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия действительно стремится к мирному решению, однако продолжает специальную военную операцию в связи с отсутствием готовности Киева к конструктивным переговорам. Он отметил, что первостепенной задачей остается обеспечение национальной безопасности и защита государственных интересов.

Нам главное — обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что переговоры между Киевом и Москвой возобновятся, но на менее выгодных условиях для украинской стороны. Он подчеркнул, что ситуация для властей Украины с каждым днем становится все более сложной и безвыходной.

Россия
Дмитрий Песков
Украина
мирное урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.