13 ноября 2025 в 14:35

В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве

Junge Welt: антикоррупционное дело в Киеве направлено против Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Расследование о коррупции среди ближайшего окружения Владимира Зеленского нацелено на самого президента Украины, сообщает Junge Welt. По мнению авторов, антикоррупционные органы страны зависят от западных структур, что ставит под сомнение их независимость.

Речь идет о Зеленском, чьим «казначеем» принято считать [бизнесмена Тимура] Миндича. И Зеленский, вероятно, действует на нервы некоторым своим западным сторонникам своим упорным неприятием всех компромиссов по прекращению войны, — говорится в материале.

Авторы издания также обратили внимание на то, что 10 ноября украинский президент впервые за долгое время не опубликовал традиционное вечернее обращение, посвященное «стойкости украинцев».

Ранее сообщалось, что Миндич, более известный как «кошелек» Владимира Зеленского, выехал с Украины в направлении Польши за 4,5 часа до обысков в его квартире. Двери квартиры друга президента были открыты настежь. По словам источника, это был знак демонстративной насмешки над обысками. По словам источника, предприниматель пересек границу через КПП «Грушев» ночью 10 ноября в 02:09 по местному времени (03:09 мск) и сейчас находится в Израиле.

