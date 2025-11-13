Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:39

Фестиваль «Выставка Достижений Народного Хайпа» пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В Москве весной 2026 года проведут двухдневный масштабный фестиваль «Выставка Достижений Народного Хайпа». Ее организатором выступит «Русская Медиагруппа». Анонс фестиваля состоялся 12 ноября в ТРЦ «Европейский» в рамках концерта участников премии «Звезды Хайпа».

Это будет грандиозное погружение в хайп-мир, где оживут ваши любимые мемы и виральные тренды. Мы готовимся удивлять и вовлекать так, как этого еще не делал никто! И сегодня здесь мы уже подарили зрителям это неповторимое хайповое настроение, которое весной будет царить в утроенной концентрации, — отметила создатель проекта «Звезды Хайпа» Светлана Столповских.

Фестиваль станет логичным дополнением к премии «Звезды Хайпа». Она объединит популярных артистов, блогеров и ведущих. Участники обсудят танцевальные тренды, популярные выставки и театральные постановки, ТВ-программы, блюда и многое другое.

Ранее в Москве на «ВТБ Арене» в рамках юбилейного шоу к 30-летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон» выступили ведущие российские исполнители. На сцену вышли «Иванушки International», Лариса Долина, «Дискотека Авария», Юрий Антонов, «Отпетые мошенники», Елка, «Город 312», Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев и другие.

фестивали
шоу-бизнес
артисты
Москва
