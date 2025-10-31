Юбилейное шоу «Русского Радио» объединило ведущих артистов на «ВТБ Арене»

В Москве на сцене «ВТБ Арена» в рамках юбилейного шоу к 30-летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон» выступили ведущие российские исполнители. Их номера сопровождались мультимедийными спецэффектами, огненными «фонтанами» и «дождем» из блесток.

Самой яркой церемонией была первая, скорее всего! Это такая яркая вспышка! Но каждый год — это всегда удовольствие. Ты понимаешь, что это очень важный срез легендарной радиостанции. Прозвучали все исторические произведения, знаковые вещи и композиции. И я выступил со знаковой песней «Невозможное возможно»: это мантра, которую я произношу постоянно, — поделился певец Дима Билан.

Помимо него, на сцене выступили «Иванушки International», Лариса Долина, «Дискотека Авария», Юрий Антонов, «Отпетые мошенники», Елка, «Город 312», Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев и другие. Звездными участниками шоу также стали Анна Плетнева, Валерия, Елена Север и Юлия Барановская.

Ранее «Русская Медиагруппа» первой в России запустила ИИ-рекламу с российскими звездами в преддверии церемонии «Золотой Граммофон» и шоу, посвященного 30-летию премии и «Русского Радио». Сгенерированные нейросетью изображения разместили в разных местах Москвы.