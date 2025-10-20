Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 16:49

ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

«Русская Медиагруппа» первой в России запустила ИИ-рекламу с российскими звездами в преддверии церемонии «Золотой Граммофон» и шоу, посвященного 30-летию премии и «Русского Радио». Сгенерированные нейросетью изображения разместили в разных местах Москвы, в частности на «Гидропроекте», кинотеатре «Октябрь», Кутузовском проспекте и в «Москва-Сити».

ИИ — это мощный инструмент. Он требует экспертного подхода и опытных специалистов, которые смогут использовать возможности нейросетей на максимум. Именно симбиоз человека и нейросети позволяет добиться блестящих результатов и порадовать аудиторию креативностью, — отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

За основу макетов взяли реальные фотографии знаменитостей из их личных архивов. Задача заключалась не в простой обработке снимков, а в полном ребрендинге образов. Артистов изобразили со статуэткой «Золотого Граммофона» в руках, а также создали их ретроверсии — с наградой в ее оригинальном дизайне, которую вручали до 2012 года. Для создания рекламы использовали образы Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Мота, Артура Пирожкова и Анны Асти.

Ранее «Русское Радио» запустило новое шоу «Вечер на Русском» с двумя ведущими — Иваном Соловьевым и Александром Пряниковым. Оно будет в эфире по будням: с понедельника по четверг.

