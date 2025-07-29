«Русское Радио» запустит новое шоу «Вечер на Русском» с двумя ведущими — Иваном Соловьевым и Александром Пряниковым. Оно будет в эфире по будням: с понедельника по четверг.

В год 30-летия «Русское Радио» усиливает вечерний сегмент. Вечернее шоу — важная часть эфира, во многом определяющая портрет радиостанции, и этот перезапуск — одно из ключевых событий знакового юбилейного года.

Мы желаем новому проекту удачи! — отметил главный редактор и директор «Русского Радио» Владимир Борисов.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В честь 30-летия «Русское Радио» также подготовит игру «Радио большой страны». Ее проведут в эфире нового шоу. Участникам интерактива предложат по подсказкам догадаться, о каком городе говорят ведущие. За правильные ответы слушатели получат призы от радиостанции.

В Музее Победы в Международный день защиты детей «Русская медиагруппа» и Государственный фонд «Защитники Отечества» ранее провели концерт «Наша семья — наша Победа» для детей участников СВО. В рамках мероприятия юные зрители насладились концертом звезд «Русского Радио».