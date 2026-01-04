Ди Каприо признал несовершенство ИИ в искусстве Ди Каприо раскритиковал нейросети в кино и признал кризис в сфере кинотеатров

Искусственный интеллект не может заменить человека и считаться подлинным искусством, заявил в интервью The Sunday Times голливудский актер Леонардо Ди Каприо. При этом он признал, что технологии способны облегчить жизнь начинающим режиссерам.

Искусственный интеллект может стать инструментом для молодого режиссера, позволяющим создавать нечто совершенно новое. Я думаю, все, что по-настоящему считается искусством должно исходить от человека, — отметил актер.

Также Ди Каприо порассуждал о будущем кинотеатров. Он признал, что кинопрокат переживает далеко не лучшие времена. На кризис, по словам актера, указывают отсутствие документальных картин, ограниченные показы драм и популярность стриминговых сервисов.

