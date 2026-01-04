Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 16:55

Ди Каприо признал несовершенство ИИ в искусстве

Ди Каприо раскритиковал нейросети в кино и признал кризис в сфере кинотеатров

Искусственный интеллект не может заменить человека и считаться подлинным искусством, заявил в интервью The Sunday Times голливудский актер Леонардо Ди Каприо. При этом он признал, что технологии способны облегчить жизнь начинающим режиссерам.

Искусственный интеллект может стать инструментом для молодого режиссера, позволяющим создавать нечто совершенно новое. Я думаю, все, что по-настоящему считается искусством должно исходить от человека, — отметил актер.

Также Ди Каприо порассуждал о будущем кинотеатров. Он признал, что кинопрокат переживает далеко не лучшие времена. На кризис, по словам актера, указывают отсутствие документальных картин, ограниченные показы драм и популярность стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что ученые планируют научить искусственный интеллект диагностировать болезни лошадей, а также разрабатывать для каждого животного индивидуальный рацион и план ухода. Уже сейчас Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства им. академика В. В. Калашникова создал цифровой сервис для автоматической оценки экстерьера животных с использованием нейросетей. Система обучается на больших массивах фотографий.

